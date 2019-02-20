Дело Гандзюк: Мангер отказывается давать показания

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, уже дважды во время проведения допросов отказался давать показания. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

Там напомнили, что в ходе судебного заседания Мангер неоднократно подчеркивал готовность предоставить показания следствию по поводу предъявленного ему подозрения в совершении организации убийства Гандзюк, а также выдвинутой им версии о якобы причастности к этому преступлению сотрудника спецслужбы Даниила Доценко, а также пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа.

"Однако, 15 февраля 2019г во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст.63 Конституции Украины. Более того, 20 февраля 2019 на предложение следователя дать показания по поводу подозрения Мангер, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, поводы, повторно отказался их давать", - сообщили в СБУ.

В спецслужбе считают, что такая позиция Мангера противоречит сделанным им заявлениям во время судебного разбирательства и "свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательном уклонении от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа".

Вместе с тем, орган досудебного расследования призывает сторону защиты председателя Херсонского облсовета не делать голословных заявлений по поводу предмета доказывания, необоснованно обвиняя при этом в совершении особо тяжкого преступления сотрудника СБУ, а, следуя своим процессуальным обязанностям, способствовать реализации задач уголовного судопроизводства".

Напомним, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен. Накануне на него надели электронный браслет.

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Источник: korrespondent.net