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20. 02. 2019

Суд Москвы оставил под стражей четырех украинских моряков

Московский городской суд отказал в удовлетворении жалоб защиты на продление ареста четырем украинским морякам, захваченным в Керченском проливе. Об этом в среду, 20 февраля, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, суд решил оставить в силе постановление Лефортовского райсуда о продлении сроков содержания под стражей Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука.

"Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия ФСБ. В ходе заседания судом было удовлетворено ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ", - пишет адвокат.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки начали проходить углубленное медобследование.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.

Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net

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