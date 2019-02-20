Эстонские военные заявили о подготовке к войне

Начальник отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне. Об этом он рассказал на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon, пишет РИА Новости в среду, 20 февраля.

По его словам, "реальные оборонные инвестиции" могут означать только то, что страна готовится к войне.

"То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, - это... подготовка к войне", - добавил Сальм.

По его мнению, важно получить "как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи" от каждого инвестированного в оборону цента.

Он не уточнил, с кем именно планирует воевать государство. Как сообщалось, на этой неделе в воздушном пространстве Эстонии стартовали учения истребителей НАТО.

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Источник: korrespondent.net