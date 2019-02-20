Порошенко в ООН заявил о "полномасштабной войне"

Президент Украины Петр Порошенко выступая на заседании Генассамблеи ООН заявил, что дальнейшая эскалация агрессивных действий РФ в отношении Украины до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной.

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что именно это является причиной необходимости обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной.

"Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тысяч боевиков, а также 2,1 тысяч военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил. Общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч", – сказал Порошенко.

По его словам на вооружении у сепаратистов на находится 496 танков, 938 БТРов, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем.

"Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии", - отметил Порошенко.

Также он добавил, что в аннексированном Крыму уже размещены до 32,5 тысяч российских военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем, и, не исключено, развернуто ядерное оружие, что превращает полуостров в стартовую площадку для ее ракет и меняет стратегический баланс в регионе.

Кроме того, Порошенко заявил, что пришло время лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было "правильным и оправданным ходом".

Напомним, в ночь на 23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, в которой впервые призывает соблюдать Правила Нельсона Манделы в отношении украинских заключенных.

Ранее на этой неделе Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию по Крыму, которая призывает Россию вывести вооруженные силы из полуострова и прекратить незаконную оккупацию украинской территории.

В ответ на резолюцию в Москве заявили, что против РФ идет "зашоренная кампания" и выразили сожаление, что не были приняты их поправки к резолюции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net