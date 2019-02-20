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20. 02. 2019

Сепаратисты выпустили 100 мин, ранен боец - штаб

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Восемь применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один боец ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 20 февраля.

По данным военных, за день враг израсходовал 101 мину. Так, в районе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты шесть раз обстреляли опорные пункты ВСУ: дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лебединского; дважды из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи Водяного; из минометов калибра 120 мм – у Широкино; в районе Марьинки огонь вел вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты осуществили три обстрела позиций: из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Катериновки; дважды – из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе хутора Вильный.

Украинские подразделения ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери врага уточняются.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – заверили в штабе.

Напомним, за сутки 19 февраля сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС. Тогда были ранены трое украинских военных.

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Источник: korrespondent.net

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