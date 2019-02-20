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20. 02. 2019

Туск предостерег украинцев от комедиантов в политике

Президент Европейского совета Дональд Туск в среду, 20 февраля, заявил об опасности совмещения роли комедианта и политика. Об этом он сказал во время своего выступления во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, сообщает Укринформ.

Туск отметил, что в XXI веке трудно отличить комедианта от политика. И в целом мире появились демагоги, которые комфортно чувствуют себя в двух ролях.

"Свои слова я обращаю к украинцам и полякам, мое послание должно дойти до ушей и сердец моих общих друзей. 21 ноября 1932 года профессор вашего университета Казимир Твардовский произнес именно на этом месте речь о парадоксе, связанном с тем, что Doctor Honoris Causa получают ученые, артисты и представители военного дела. Твардовский не мог знать, что в XXI веке так трудно будет отличить комедиантов от политиков, и что во всем мире появятся демагоги, которые чувствуют себя комфортно в этих двух ролях", - отметил Туск.

Напомним, сегодня Дональду Туску был присвоен титул почетного доктора университета во Львове.

А накануне Туск на украинском языке выступил в Верховной Раде. Он дал кандидатам в президенты пять советов.

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Источник: korrespondent.net

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