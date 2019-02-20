Путин заявил о теоретической угрозе отключения РФ от интернета

Угроза отключения России от мировой сети интернет теоретически есть, надо быть к этому готовыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ, пишет ТАСС в среду, 20 февраля.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - сказал Путин.

Президент РФ надеется, что "они сто раз подумают, прежде чем это сделать".

Напомним, 12 февраля депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Также накануне в России приняли закон, запрещающий военнослужащим рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе.

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Источник: korrespondent.net