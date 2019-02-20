Порошенко просит генсека ООН направить на Донбасс оценочную миссию

Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс с четко определенными задачами и целями будет являться ключевым фактором для налаживания мира в регионе, власти Украины готовы конструктивно обсуждать эту инициативу. Такое заявление в ходе дебатов на Генассамблее ООН в среду, 20 февраля, сделал президент Украины Петр Порошенко.
Президент подчеркнул, что Украина готова к конструктивному обсуждению этой инициативы.
"И техническая оценочная миссия, которую генеральный секретарь ООН мог бы направить на Донбасс для разработки соответствующих вариантов, безусловно, помогла бы этому обсуждению", - отметил Порошенко.
Президент Украины напомнил, что для Киева принципиальным является распространение мандата такой миротворческой миссии на оккупированную территорию.
"Важно также, чтобы любая миротворческая операция, основанная на ключевых миротворческих принципах ООН - прежде всего, она должна быть беспристрастной, непредвзятой и нейтральной", - резюмировал Порошенко.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений. Он предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой Евросоюза Агентства по восстановлению региона.
В России, в свою очередь, считают, что план должен быть поддержан всеми сторонами конфликта на Донбассе.
Порошенко выступает на Генассамблее ООН: онлайн
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Источник: korrespondent.net
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