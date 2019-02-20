Лента RSS
Подписаться на ленту
20 февраля 2019, среда, 22:31
+3°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
20. 02. 2019

Берлин проверит данные о выплате назначенных Гитлером пенсий в Бельгии

Власти ФРГ проверят информацию СМИ о том, что некоторые граждане Бельгии до сих пор получают пенсии из Германии за службу в войсках СС. Об этом в среду, 20 февраля, сообщила представитель пресс-службы министерства труда ФРГ Ярмила Шнайдер, пишет Интерфакс.

"Мы узнали об этом из многочисленных журналистских запросов, которые мы получили. Пока ничего не могу сказать, мы выясняем обстоятельства", - сказала Шнайдер.

Ранее газета De Morgen сообщила, что в Бельгии около 30 граждан до сих пор продолжают получать назначенную лидером нацистов Адольфом Гитлером в 1941 году пенсию за службу в войсках СС во время Второй мировой войны. По данным журналистов, размер ежемесячных пенсий варьируется от 425 до 1275 евро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Заглянув в новый ресторан и увидев свисающую с потолка липкую ленту для мух, мы сразу поняли - заведение серьезное и солидное.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.