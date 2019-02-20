Польша поддерживает отправку на Донбасс оценочной миссии ООН

Польша поддерживает отправку на Донбасс технической оценочной миссии Организации объединенных наций для разработки вариантов введения многонациональной миротворческой операции под эгидой ООН в этот регион, и готова содействовать этой работе. Об этом заявил польский замминистра иностранных дел Бартош Цихоцкий в ходе дебатов на Генассамблее ООН, пишет Интерфакс-Украина в среду, 20 евраля.

Цихоцкий отметил, что ООН не должна прекращать поиск свежих идей, чтобы выйти из политического тупика, организация должна улучшить ситуацию на местах.

"Одна из подобных идей - это полноценная миротворческая миссия с мандатом ООН, которая будет развернута в Украине. Мы понимаем, что мнения расходятся по поводу параметров такой миссии, однако ООН может, как минимум, начать процесс и направить миссию по сбору фактов. Польша как непостоянный член Совета безопасности ООН готова содействовать этой работе",- сказал он.

Напомним, 20 февраля президент Петр Порошенко заявил, что отправка на Донбасс оценочной миссии ООН поспособствовала бы обсуждению вопроса ввода миротворцев в регион.

Также сообщалось, что спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений. Он предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой Евросоюза Агентства по восстановлению региона.

В России, в свою очередь, считают, что план должен быть поддержан всеми сторонами конфликта на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net