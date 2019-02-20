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20. 02. 2019

В Нью-Йорке насмешки над прической приравняли к расизму

Нью-Йоркская комиссия по правам человека выпустила предписание о недопустимости преследовать людей за их прическу. Об этом пишет New York Times.

Отныне дискриминация людей по принципу длины или формы их волос приравнена к расизму.

Новые указания касаются всех проживающих в Нью-Йорке, однако направлены на устранение неравноправия к темнокожим.

Ранее Меланию Трамп критиковали за неудачный оттенок волос.

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Источник: korrespondent.net

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