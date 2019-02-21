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21. 02. 2019

ЕС продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси

Официальные представители стран Европейского союза в среду, 20 февраля, продлили еще на год эмбарго на поставки оружия в Беларусь и санкции против четырех граждан страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

В этом году послы стран ЕС предлагали сделать для Беларуси послабление, которое заключалось бы в индивидуальном рассмотрении каждой заявки на продажу оружия стране, но эти исключения не были поддержаны.

Ранее Совет безопасности ООН ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан.

Беларусь просит ЕС отменить все санкции против нее

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Источник: korrespondent.net

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