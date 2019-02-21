Зимбабве собирается отказаться от доллара



Зимбабве решило создать новую собственную валюту, сообщает The Wall Street Journal в четверг, 21 февраля.

При этом суррогатная валюта, которая официально называется долговыми расписками и привязана к американскому доллару, больше не подлежат обмену с ним в соотношении 1:1, а будет торговаться на новом межбанковском валютном рынке.

Одной из причин "отвязки" стал дефицит наличных долларов США, которые резко подорожали на черном рынке, тогда как электронные доллары по-прежнему менялись по курсу 1:1.



Зимбабве относится к числу наиболее бедных государств мира. В 2000-е годы в стране прошел тяжелый экономический кризис, достигший пика в 2008 году, когда государственный долг стал равен 131 проценту ВВП, инфляция составила 231 миллион процентов. Тогда власти Зимбабве отказались от национальной валюты и стали использовать для расчетов доллар США и южноафриканский ранд. В 2015 году гражданам Зимбабве приходилось рассчитываться квадриллионами местных долларов, чтобы купить хотя бы один доллар США.



Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет отказаться от доллара. Кроме того, стало известно, что Россия ускорит отказ от доллара из-за санкций США.

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Источник: korrespondent.net