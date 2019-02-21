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21. 02. 2019

МВФ выдал Эквадору кредит в 4,2 миллиарда долларов


Эквадор заключил соглашение с Международным валютным фондом о финансировании в размере 4,2 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

Кроме того, страна получит ссуду на 6 миллиардов долларов от международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка, Межамериканского банк развития и Андского банка развития.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что в первую очередь деньги доноров пойдут на создание новых рабочих мест и осуществление социальных выплат.

Страна проводит политику жесткой экономии, которая включает сокращение штатов  государственных компаний и увеличение цен на бензин. Кроме того, в Эквадоре выставили на торги для иностранных компаний четыре нефтяных и одно газовое месторождение.

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Источник: korrespondent.net

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