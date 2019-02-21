Число жертв пожара в Бангладеш возросло до 69

Число жертв пожара в Бангладеш в жилом здании в столице Дакке возросло до 69, сообщает Xinhua Indonesia.
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Напомним, пожар в четырехэтажном доме произошел вечером 20 февраля. Огонь смог быстро перебраться на еще четыре здания. В доме, где был очаг возгорания, хранились химикаты.
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Источник: korrespondent.net
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