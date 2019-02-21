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21. 02. 2019

Число жертв пожара в Бангладеш возросло до 69


Число жертв пожара в Бангладеш в жилом здании в столице Дакке возросло до 69, сообщает Xinhua Indonesia.
 
Около 50 человек госпитализированы, состояние некоторых из них оценивается как критическое. Жертв может быть больше, поисковые работы продолжаются.

 
 


В Канаде семеро детей погибли в результате пожара

Напомним, пожар в четырехэтажном доме произошел вечером 20 февраля. Огонь смог быстро перебраться на еще четыре здания. В доме, где был очаг возгорания, хранились химикаты.

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Источник: korrespondent.net

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