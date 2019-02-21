Итоги 20.02: Ядерные угрозы РФ и гнущийся Samsung



Путин пригрозил США ядерным ударом

Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого вернулся к главной теме прошлогоднего обращения - перевооружению армии и созданию новых образцов стратегического оружия.

В этот раз заявление Путина было адресовано прямо США, которые он обвинил в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В ответ в НАТО заявили о неприемлемости заявления президента РФ о том, что российские ракеты могут быть нацелены на страны альянса после выхода США из ДРСМД в случае размещения американского вооружения в Европе.

Samsung презентовал гнущийся смартфон

Южнокорейская компания Samsung представила в Сан-Франциско новую линейку телефонов Galaxy S10. Среди своих новинок компания представила гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold со складывающимся безрамочным дисплеем. У телефона шесть камер – три на задней панели, две на внутренней стороне, и одна на лицевой.

Порошенко в ООН заявил о войне

Президент Петр Порошенко выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства заявил, что дальнейшая эскалация агрессивных действий РФ в отношении Украины дошла до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной.

"Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии", - заявил Порошенко.

В Киеве планируют повысить тарифы на тепло и свет

Киевтеплоэнерго планирует до 1 мая утвердить в НКРЭКУ новые тарифы на отпуск электрической и производство тепловой энергии. Так, тарифы на тепло для населения планируют увеличить в среднем на 18,73%. Тариф на отпуск электроэнергии хотят увеличить на 31,24% в два этапа.

Причинами роста тарифов называют: рост цены на газ, водоснабжение, необходимость заключения договора с ООО Киевские энергетические услуги и прочее.

Путин заявил об угрозе отключения России от интернета

Угроза отключения России от мировой сети интернет теоретически есть, надо быть к этому готовыми, заявил президент РФ Владимир Путин.



"Надо иметь это в виду, но мы же не собираемся сами себя отключать. Но если они (зарубежные партнеры – ред.) до этого додумаются, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный", - отметил российский лидер.

В Австралии разрешили автомобильные номера с эмодзи

Жители штата Квинсленд в Австралии смогут приобрести автомобильные номера с эмодзи. Украшать свои авто смайликами автовладельцы смогут с марта.

Это могут быть изображения с улыбкой, смеющиеся, подмигивающие, носящие солнечные очки или имеющие сердечки вместо глаз. Услуга обойдется примерно в 300 долларов.

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Источник: korrespondent.net