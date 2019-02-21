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21. 02. 2019

Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, погиб военный

За прошедшие сутки, 20 февраля, сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях погиб военный, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что из всех вражеских обстрелов - 11 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм.

Кроме того, по данным штаба, сепаратисты обстреливали укрепления подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также велся прицельный снайперский огонь.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 февраля сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях ранены трое украинских военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net

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