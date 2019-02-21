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21. 02. 2019

В Китае психически больной напал с ножом на толпу людей

В Китае мужчина с психическим расстройством напал с ножом на толпу людей на улице, в результате чего ранения получили не менее 11 человек, в том числе дети. Инцидент произошел в городе Цзянь в восточной провинции Цзянси, сообщает в четверг, 21 февраля, со ссылкой на местную полицию телеканал CGTN.

Указано, что нападающего удалось задержать силами дежуривших в этом районе сотрудников полиции и ставших свидетелями инцидента горожан.

"11 пострадавших, в числе которых несколько студентов и добровольных помощников полиции, были отправлены в больницу. Угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 33-летний мужчина, который совершил нападение, страдает психическим расстройством.

Ранее неизвестный мужчина с холодным оружием напал на людей в Марселе и ранил несколько человек.

Напомним, 8 января в Пекине мужчина напал с ножом на учеников начальной школы. В результате инцидента трое детей получили серьезные травмы, нападавший был задержан.

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Источник: korrespondent.net

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