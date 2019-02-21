Закон о курсе Украины в ЕС и НАТО вступил в силу

Изменения в Конституцию в части намерения Украины вступить в Европейский Союз и НАТО вступили в силу в четверг, 21 февраля.
Накануне законопроект № 9037 был официально опубликован в газете Голос Украины, а до этого его подписал президент Петр Порошенко.
"Этот закон вступает в силу со дня, следующего после дня его опубликования", - говорится в документе.
Закон меняет преамбулу Конституции, устанавливая, что парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.
В ст. 85 будет закреплено, что Верховная Рада полномочна не только определять принципы внутренней и внешней политики, но и реализовывать стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, будет прописано в ст. 102.
Кабмин обязали обеспечивать реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
Из переходных положений исключена норма, позволяющая иностранным военным формированиям временно на условиях аренды согласно международным договорам использовать действующие военные базы на территории Украины.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон об изменении Конституции относительно внешнеполитического курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.
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Источник: korrespondent.net
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