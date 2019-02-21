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21. 02. 2019

У премьера Сербии и ее партнерши родился ребенок

У премьер-министра Сербии Аны Брнабич и ее партнерши Милицы Джурич родился ребенок. Об этом сообщает Telegraf.rs.

Так, Джурич родила мальчика. Роды прошли хорошо, ребенка назовут Игорь.

Отмечается, что в прошлом году Джурич прошла процедуру амбулаторного оплодотворения. После этого она взяла декретный отпуск на время беременности в Клиническом центре радиологии и магнитного резонанса Сербии, где работала.

Ана Брнабич стала первой женщиной, возглавившей правительство Сербии в 2017 году, а также первой открытой премьером-лесбиянкой на Балканах.

Как сообщалось, премьер-министр Сербии приняла участие в ЛГБТ-параде. Это первый случай, когда сербский премьер-министр приобщается к ежегодному ЛГБТ-маршу.

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Источник: korrespondent.net

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