Украинский самолет произвел фурор на авиа-шоу

В Индии на выставке воздушных достижений украинский транспортный самолет Ан-132 показал элементы сложного пилотажа, на которые способны только спортивные или военные самолеты, сообщает ТСН.

Выступление длилось семь минут. За это время самолет забрался на горку, свалился в крутое пике, сделал "бочку", потом еще одну и продемонстрировал фирменную "антоновскую" посадку по невероятно крутой глиссаде.

"Мы рады, что справились, нет никаких проблем, и у нас ощущения хорошие", - сказал пилот-испытатель ГП Антонов Богдан Загорулько.

Доволен полетом и президент Антонова. По его словам, Украина еще и демонстрирует индусам, как потенциальным заказчикам, возможности новой машины.

"Может заинтересовать индийский рынок за счет своих характеристик. Не исключено, что часть производства этого самолета, если оно будет серийным, может располагаться в Индии", - сказал Александр Донец.

Ранее сообщалось, в Украине начали ремонтировать самолеты Boeing. Завод 410 гражданской авиации планирует обслуживать до 40 самолетов Boeing-737 в год. Этот показатель планируется достичь к 2024 году.

Напомним, что госпредприятие Антонов в нынешнем году планирует возобновить выпуск трех самолетов – Ан-148, Ан-158 и Ан-178. В этом году Антонов планирует получить более 6 млрд гривен прибыли.

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Источник: korrespondent.net