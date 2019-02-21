В США предотвратили теракт праворадикалов

Федеральное бюро расследований США предотвратило возможную террористическую атаку праворадикалов в штате Мэриленд, сообщает Deutsche Welle.
В квартире сотрудника береговой охраны CIF в Силвер-Спринг, которого задержали 15 февраля, были обнаружены различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы к ним.
В судебных документах указано, что подозреваемый призывал к "сфокусированному насилию" и созданию "белого" государства. Кроме того, среди его поисковых запросов в интернете фигурирует "лучшее место в Вашингтоне для встречи с конгрессменом". К предполагаемым целям задержанного относилась, в частности, спикер нижней палаты Конгресса США демократ Нэнси Пелоси.
Отмечается, что мужчина рассматривал в качестве примера норвежского террориста Андерса Брейвика.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах полиция задержала в городе Роттердам четырех подозреваемых в подготовке теракта.
Также сообщалось, что в Германии усилили меры безопасности в аэропортах из-за угрозы терактов.
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Источник: korrespondent.net
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