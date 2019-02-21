Коалиция отказывается оставаться в Сирии после ухода американцев – СМИ

Международная коалиция отказывается оставаться в Сирии после ухода американских военных. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Как пишет газета, западные страны, в частности Великобритания и Франция, не согласились на просьбу Соединенных Штатов заменить их в этом регионе. Вашингтон хотел, чтобы коалиция сформировала наблюдательные силы в Сирии у границы с Турцией, чтобы обезопасить курдские формирования, дислоцированные в том районе. Отмечается, что США запросили поддержки даже у Германии.

Союзники Вашингтона готовы изменить свою позицию, но только в том случае, если американцы пересмотрят свои планы по выводу войск. По данным издания, они обеспокоены тем, что США так и не достигли какого-либо соглашения с Анкарой, которая планирует атаковать курдские формирования на севере Сирии.

Напомним, в декабре 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. Позже он уточнил, что это будет не скоро.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел на днях сообщил, что вывод военнослужащих из Сирии начнется в ближайшее время, а пока Пентагон вывозит военную технику.

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Источник: korrespondent.net