Макрон заявил о возрождении антисемитизма

Антисемитизм в мире возраждается и достиг худшего уровня со Второй мировой войны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном ужине в совете еврейских институтов страны, передает Радио Свобода.
По его мнению, в последние недели ситуация еще более ухудшилась.
"Похоже, что наша страна, а также вся Европа и большинство западных демократий сталкиваются с возрождением антисемитизма, невиданного со времен Второй мировой войны", - отметил он.
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Источник: korrespondent.net
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