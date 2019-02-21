Лента RSS
Подписаться на ленту
21 февраля 2019, четверг, 12:24
-3°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
21. 02. 2019

Макрон заявил о возрождении антисемитизма

Антисемитизм в мире возраждается и достиг худшего уровня со Второй мировой войны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном ужине в совете еврейских институтов страны, передает Радио Свобода.

По его мнению, в последние недели ситуация еще более ухудшилась.  

"Похоже, что наша страна, а также вся Европа и большинство западных демократий сталкиваются с возрождением антисемитизма, невиданного со времен Второй мировой войны", - отметил он.

Макрона заявил, что Франция примет определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста.
 
В определении говорится, что антисемитизм может принимать форму "отказа еврейскому народу в его праве на самоопределение, например, утверждая, что существование государства Израиль является расистским стремлением".
 
Как сообщалось, на днях около 80 могил были повреждены на еврейском кладбище в восточной Франции. На могилах оставили изображение нацистских символов, сделанные синей краской.
 
Накануне во Франции прошли масштабные акции против антисемитизма.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сериал "Доктор Артхаус" - безногий врач-мизантроп лечит труп сантехника и находит смысл жизни, говоря в пустой комнате с эхом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.