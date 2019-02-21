ВСУ ночью высадили десант на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил 20 февраля воины-десантники выполнили парашютные прыжки ночью, сообщает пресс-центр ООС.

Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8.

"Занятие прошло в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости", – сообщила старший лейтенант Екатерина Чемес.

По плану подготовки воинской части, каждый десантник должен выполнить программу прыжков парашютным способом с различных высот.

Накануне сообщалось, что штурмовые катера Кентавр вышли в Черное море. Морские пехотинцы спустили на воду десантно-штурмовые катера Кентавры. Военные учения прошли в Одессе.

Напомним, военные провели масштабные танковые учения. На полигоне Черниговской области солдаты отработали атаку сил противника. Во время учений танковую бригаду страховала авиация.

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Источник: korrespondent.net