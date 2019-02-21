Лента RSS
Подписаться на ленту
21 февраля 2019, четверг, 12:14
-3°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
21. 02. 2019

ВСУ ночью высадили десант на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил 20 февраля воины-десантники выполнили парашютные прыжки ночью, сообщает пресс-центр ООС.

Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8. 

"Занятие прошло в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости", – сообщила старший лейтенант Екатерина Чемес.

По плану подготовки воинской части, каждый десантник должен выполнить программу прыжков парашютным способом с различных высот. 

Накануне сообщалось, что штурмовые катера Кентавр вышли в Черное море. Морские пехотинцы спустили на воду десантно-штурмовые катера Кентавры. Военные учения прошли в Одессе.

Напомним, военные провели масштабные танковые учения. На полигоне Черниговской области солдаты отработали атаку сил противника. Во время учений танковую бригаду страховала авиация.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сериал "Доктор Артхаус" - безногий врач-мизантроп лечит труп сантехника и находит смысл жизни, говоря в пустой комнате с эхом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.