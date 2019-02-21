В Николаевской области пес загрыз насмерть молодую девушку

В Вознесенске Николаевской области бойцовский пес загрыз насмерть 27-летнюю девушку. Об этом со ссылкой на информацию подруги пострадавшей девушки Юлии Полевской сообщило местное издание Novosti-N.

Указано, что пострадавшая поздно вечером 19 февраля встретилась со своим парнем, который пришел с собакой бойцовской породы. При неизвестных обстоятельствах пес напал на девушку: разорвал ей лицо, а также пробил зубами череп.

По словам подруги погибшей, парень пострадавшей девушки оттащил собаку от растерзанного тела и оставил несчастную умирать.

"В 4:00 20 февраля ее нашли прохожие, которые вызвали скорую. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось", - говорится в сообщении.

Ранее в Черновцах в одном из районов города за несколько недель нашли мертвыми более трех десятков собак, в том числе и две домашних - хаски и овчарка.

Также сообщалось, что в Сумах мужчину посадили на полгода за убийство собаки. Согласно обвинительному акту, подсудимый искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления.

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Источник: korrespondent.net