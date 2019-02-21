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21. 02. 2019

В Индии принят на вооружение первый истребитель собственной разработки

В рамках авиакосмического салона Aero India-2019 в Бангалоре состоялась церемония передачи эксплуатационных документов на использование сверхзвуковых истребителей Tejas национальной разработки в составе ВВС страны, сообщает в четверг, 21 февраля, телеканал NDTV.
 
 
Комментируя это событие, командующий ВВС Индии маршал Бирендра Сингх Дханоа назвал его "важной вехой" в истории как военно-воздушных сил, так и военной промышленности республики в целом.
 
"В ходе испытаний истребитель совершил множество вылетов и продемонстрировал точность при использовании оружия", - сказал Дханоа в присутствии представителей минобороны Индии и компании-разработчика Hindustan Aeronautics Ltd.
 
Многоцелевой однодвигателевый сверхзвуковой истребитель Tejas является на 60% продуктом собственной разработки Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и минобороны Индии.
 
Разработка истребителей Tejas продолжалась больше 30 лет. Правительство страны одобрило разработку легких боевых самолетов в 1983 году, и изначально планировалось, что они поступят на вооружение в 1994 году.
 
Предполагается, что Tejas заменят в составе ВВС российские МиГ-21. Ранее индийские ВВС разместили заказ на более чем 120 истребителей такого типа, которые, как ожидается, поступят на вооружение до 2025 года.
 
Отметим, два дня тому в Индии два военных самолета столкнулись в воздухе. А на прошлой неделе в Индии потерпел крушение истребитель-бомбардировщик ВВС МиГ-27.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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