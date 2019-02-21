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21. 02. 2019

Американцы инициируют продажу одного из штатов Канаде

В США появилась петиция, призывающая продать Канаде штат Монтана ради сокращения американского государственного долга. Инициатором продажи является Ян Хаммонд, который предложил продать часть территории за $1 трлн, сообщает The New York Post.

"У нас очень много долгов, а Монтана бесполезна", - говорится на странице петиции.

Указано, что в настоящее время предложение «привлекло слишком много внимания», в его поддержку высказались более 12 тысяч американцев.

В то же время власти США уже начали работать над мерами, которые запретят подобную продажу.

Ранее сообщалось, что государственный долг США достиг исторического рекорда в 22 триллиона долларов.

Напомним, в начале января стало известно, что госдолг США с момента инаугурации президента страны Дональда Трампа вырос более чем на 2 триллиона долларов. 

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Источник: korrespondent.net

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