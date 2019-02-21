В Алжире разбился военный вертолет: погибли два пилота

На северо-западе Алжира потерпел катастрофу военный вертолет, погибли два пилота. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает Al Arabiya.
Инцидент произошел вечером 20 февраля в провинции Тиарет. После падения начался сильный пожар, в результате которого корпус вертолета полностью выгорел.
Причины крушения пока не установлены.
Ранее сообщалось о падении военного вертолета в Стамбуле, погибли четверо турецких военнослужащих.
Также сообщалось, что в Африке разбился вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Эфиопии. На его борту находились 23 человека. В результате аварии погибли три человека.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость