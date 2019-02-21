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21. 02. 2019

В Алжире разбился военный вертолет: погибли два пилота

На северо-западе Алжира потерпел катастрофу военный вертолет, погибли два пилота. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает Al Arabiya.

Инцидент произошел вечером 20 февраля в провинции Тиарет. После падения начался сильный пожар, в результате которого корпус вертолета полностью выгорел.

Причины крушения пока не установлены.

Ранее сообщалось о падении военного вертолета в Стамбуле, погибли четверо турецких военнослужащих.

Также сообщалось, что в Африке разбился вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Эфиопии. На его борту находились 23 человека. В результате аварии погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net

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