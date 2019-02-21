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21. 02. 2019

Протестующие в Каталонии подожгли шины и перекрыли трассы

Участники всеобщей забастовки, которые выступают за отделение автономии от Испании, утром 21 февраля блокируют основные транспортные магистрали и железнодорожные пути. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Организаторами всеобщей забастовки выступают профсоюзы и организации, которые борются за независимость Каталонии. Официально основным требованием бастующих являются социальные улучшения - сокращение рабочей недели до 35 часов и установление минимальной заработной платы в Каталонии на уровне 1200 евро.

Однако в то же время в значительной мере забастовка усилена судебным процессом, который проходит в Верховном суде Испании над 12 бывшими лидерами Каталонии.

Местные органы власти предупредили водителей о трудностях в движении транспорта на основных дорогах Барселоны и автомагистралях других городов Каталонии, а также о заблокированных железнодорожных путях. На одной из трасс протестующие разложили и подожгли шины.

В Барселоне во второй половине дня запланирована большая акция под лозунгом "Самоопределение - это не преступление", в которой планируют принять участие студенты и организации, выступающие за независимость Каталонии.

Ранее 8 февраля правительство Испании объявило, что переговоры с каталонским партиями, выступающими за независимость, прекращены. Мадрид отметил, что больше не будет готовить новых предложений.

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Источник: korrespondent.net

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