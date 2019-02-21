Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, предотвратили продажу противотанковых гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 февраля.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший военнослужащий пытался продать два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, которые незаконно хранил в обустроенном в лесопосадке укромном месте. Правоохранители задержали злоумышленника при попытке продажи военных средств поражения по 8 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Фигуранту дела объявили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по статье о незаконном обращении с оружием и беоеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Бывший военный продавал гранатометы в зоне ООС

Ранее сообщалось, что в Херсонской области был осужден на три года военнослужащий-контрактник, который занимался реализацией оружия и боеприпасов из района проведения ООС.

Также стало известно, что во Львове полицейские задержали местного жителя, который продавал гранатомет. Он оценил РПГ-22 в 15 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net