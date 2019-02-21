Укравтодор оценил годовые объеми строительства

В этом году новое строительство дорог из общего количества дорожных работ не превысит 5%. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил в интервью УНИАН и. о. главы Укравтодора Славомир Новак.

"Не более 5% составит новое строительство. Для нас первоочередная задача - ремонт дорог, текущий средний и капитальный. Однако мы постепенно отходим от текущего среднего ремонта. Планируем в строительном сезоне 2021 полностью отказаться от него в пользу капитального. Но не надо забывать, что капитальный ремонт требует полноценной документации. А бюрократия в Украине очень сложная. Плюс капремонт - это существенное увеличение расходов. Правда, такой вид ремонта более долговечен, поэтому гарантия на него десять лет (на средний ремонт - пять лет)", - сказал он.

Новак отметил, что в этом году начнется строительство дороги в рамках первого в истории дорожной отрасли Украины гранта от ЕС.

"Новое строительство в этом году планируем за счет международных средств: северный объезд Львова, строительство дороги Львов-Тернополь в рамках Gо Highway, а также восточный объезд Тернополя в рамках первого в истории дорожной отрасли Украины гранта от ЕС. Это помощь, деньги, которые украинским налогоплательщикам не придется возвращать", - подчеркнул он.

При этом Новак заявил, что в ближайшие пять не стоит ожидать большого количества строительства новых дорог за государственные средства. "Людям надо откровенно сказать: новое строительство будет осуществляться за счет открытия новых кредитных линий, а за счет государства будем ремонтировать. Так будет лет пять", - отметил он.

Напомним, по итогам 2018 года в Украине отремонтировано 3,8 тысяч километров дорог на общую сумму 35 млрд гривен. В этом году правительство намерено выделить на дорожные работы 56 млрд гривен.

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Источник: korrespondent.net