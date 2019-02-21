В Украине по ДНК идентифицировали 563 погибших на Донбассе воинов

В Украине по состоянию на 18 февраля 2019 года с помощью ДНК-экспертиз идентифицировано 563 погибших на Донбассе бойцов АТО. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, сообщает в четверг, 21 февраля, УНН.

"По состоянию на 18 февраля в базе данных ДНК-профилей хранились 2175 образцов неопознанных тел, принадлежащих 973 лицам. Из них, благодаря сопоставлению с ДНК-профилями родственников, которые ищут пропавших без вести близких, идентифицировано 563 человека. Поэтому неидентифицированными остаются еще 410 человек", - рассказала парламентарий.

По словам Богомолец, одна из причин задержки с идентификацией погибших - невысокая активность их родственников - в базу данных внесены только 1652 образца их ДНК.

"Существует также большая вероятность того, что часть неидентифицированных останков тел принадлежит представителям противоположной стороны. Родственники с той стороны, которые разыскивают своих пропавших без вести, также имеют возможность сдать в Украине образцы ДНК для идентификации. Это - наш жест доброй воли с целью реализации гуманитарного плана по уменьшению напряжения между сторонами конфликта", - отметила она.

Ранее Кабинет министров выделил более 17,5 млн гривен для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей 10 погибших и 13 получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции на Донбассе военнослужащим.

Напомним, по состоянию на начало апреля 2018 года не идентифицированными оставались 307 погибших на Донбассе воинов.

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Источник: korrespondent.net