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21. 02. 2019

Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП

Во Львовской области на автодороге Львов-Шегини около 3:00 в четверг, 21 февраля, столкнулись автобус и автомобиль. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщается на сайте полиции области.

По предварительным данным, столкнулись автобус, который осуществлял международные пассажирские перевозки, за рулем которого находился 46-летний киевлянин, и Mercedes, которым управлял 35-летний житель Городка.

В результате столкновения водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство.

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП

Ранее на трассе Киев-Харьков водитель микроавтобуса, который ехал из Польши в Запорожье, не справился с управлением и съехал в кювет. Погибли пять человек.

Также сообщалось, что в Черниговской области столкнулись на мосту пассажирский автобус и грузовик, погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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