Лента RSS
Подписаться на ленту
21 февраля 2019, четверг, 13:53
-3°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
21. 02. 2019

Под Полтавой водитель насмерть сбил пешехода и сбежал

В селе Рассошенцы в среду, 20 февраля, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил представитель Нацполиции области Юрий Сулаев в соцсети Facebook.

Отмечается, что авария случилась возле остановки Геофизика.

По данным Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА, авария произошла около 18:00. Погиб житель села Бричковка Полтавского района, 1971 года рождения.

В городе и области объявлен план-перехват.

Накануне в Одесской области водитель сбил насмерть 11-летнюю школьницу.

Также сообщалось, что рейсовый пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Донецкой области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Сериал "Доктор Артхаус" - безногий врач-мизантроп лечит труп сантехника и находит смысл жизни, говоря в пустой комнате с эхом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.