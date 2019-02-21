Под Полтавой водитель насмерть сбил пешехода и сбежал

В селе Рассошенцы в среду, 20 февраля, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил представитель Нацполиции области Юрий Сулаев в соцсети Facebook.

Отмечается, что авария случилась возле остановки Геофизика.

По данным Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА, авария произошла около 18:00. Погиб житель села Бричковка Полтавского района, 1971 года рождения.

В городе и области объявлен план-перехват.

Накануне в Одесской области водитель сбил насмерть 11-летнюю школьницу.

Также сообщалось, что рейсовый пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net