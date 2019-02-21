В СБУ заявили о задержании орзанизатора "выборов" в "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области местную жительницу, помогавшую в организации "выборов" так называемого "главы ДНР" и "депутатов народного совета" в ноябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 21 февраля.

"Правоохранители установили, что местная жительница занимала должность заместителя председателя "территориальной избирательной комиссии" одного из участков Новоазовского района и за денежное вознаграждение обеспечивала организацию и проведение фейкового волеизъявления", – говорится в сообщении.

Женщину задержали на подконтрольной украинской власти территории, куда она приехала по личным делам.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.110 УК Украины). Женщине объявлено о подозрении.

Напомним, 11 ноября 2018 года прошли "выборы" в "ДНР" и "ЛНР". При этом Украина отказалась признать результаты голосования. Нелегитимными их назвали также в ЕС и США.

В Москве проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой". Об этом заявлял Борис Грызлов – полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины.

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Источник: korrespondent.net