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21. 02. 2019

В Херсоне выпала из окна молодая девушка

В Херсоне пыталась покончить с собой 23-летняя девушка. Она выбросилась из окна дома по пр. Ушакова, сообщает в четверг, 21 февраля, Kherson.net.ua.

Указано, что в момент попытки суицида девушка была сильно пьяная, а летела она с высоты второго этажа.

Как следствие - девушка сломала предплечье и получила черепно-мозговую травму.

Кроме того, в тот же день в поселке Любимовка Каховского района у себя дома пытался повеситься 23-летний парень. Это вовремя заметили и вытащили его из петли. Селянина в тяжелом состоянии доставили в районную больницу. Чем вызвано его намерение покончить с собой, сейчас выясняют правоохранители.

Ранее в Днепровском районе Киева нашли труп мужчины, который предварительно совершил самоубийство.

Также сообщалось, что в Мариуполе на Морском бульваре 34-летний мужчина выпрыгнул из окна жилого дома на пятом этаже и погиб.

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Источник: korrespondent.net

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