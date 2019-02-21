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21. 02. 2019

Чиновник попался на взятке во время фиксирования другого преступления

Киевская местная прокуратура совместно с следователями полиции и при оперативном сопровождении сотрудников СБУ уведомила о подозрении в злоупотреблении влиянием заместителя директора - начальника Управления градостроительства и архитектуры Киевской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Так чиновник получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 80тыс. грн за влияние на принятие решения о получении положительного заключения по материалам проекта землеустройства в пределах Васильковского района Киевской области. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины", - говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре проинформировали, что в настоящее время Печерский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании чиновнику Киевской ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

"Изобличение подозреваемого произошло в пределах документирования другого преступления, а именно получения взятки должностным лицом Главного управления Госгеокадастра Киевской области", - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что двух запорожских чиновников поймали на взятке в 700 тысяч. Должностные лица двух предприятий требовали деньги за беспрепятственный возврат конфискованного имущества.

Ранее сотрудники ГБР задержали двух человек, которые обещали за 74,5 тысяч долларов повлиять на кадровое решение руководства Министерства аграрной политики.

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Источник: korrespondent.net

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