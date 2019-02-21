Под Мариуполем автомобиль на полном ходу врезался в коня

В Донецкой области вечером 20 февраля на автомобильной дороге М-14 в районе села Агробаза (пригород Мариуполя) водитель Skoda Octavia сбил насмерть коня. Самого мужчину в результате ДТП госпитализировали, сообщает в четверг, 21 февраля, пресс-служба областного управления патрульной полиции.
В частности, указано, что легковушка наехала на лошадь, которая внезапно вышла на проезжую часть, около 22:00.
"Животное погибло на месте. Водитель получил многочисленные травмы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, лошадь неожиданно вышла на дорогу с бетонки, ведущей к старому мариупольскому аэропорту. В свою очередь водитель, который ехал из Мариуполя в сторону поселка Широкая Балка, не заметил животное в темноте.
Ранее в селе Рассошенцы Полтавской области водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.
Накануне в Одесской области водитель сбил насмерть 11-летнюю школьницу.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость