Под Мариуполем автомобиль на полном ходу врезался в коня

В Донецкой области вечером 20 февраля на автомобильной дороге М-14 в районе села Агробаза (пригород Мариуполя) водитель Skoda Octavia сбил насмерть коня. Самого мужчину в результате ДТП госпитализировали, сообщает в четверг, 21 февраля, пресс-служба областного управления патрульной полиции.

В частности, указано, что легковушка наехала на лошадь, которая внезапно вышла на проезжую часть, около 22:00.

"Животное погибло на месте. Водитель получил многочисленные травмы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, лошадь неожиданно вышла на дорогу с бетонки, ведущей к старому мариупольскому аэропорту. В свою очередь водитель, который ехал из Мариуполя в сторону поселка Широкая Балка, не заметил животное в темноте.

Ранее в селе Рассошенцы Полтавской области водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

Накануне в Одесской области водитель сбил насмерть 11-летнюю школьницу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net