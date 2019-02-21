Выпавшая с 26 этажа девушка чуть не убила прохожего. 21+

В российском городе Новосибирск погибла девушка, которая выпала с 26 этажа. На записи камеры видеонаблюдения зафиксирован момент падения погибшей, женщина едва не задела выходящего из подъезда мужчину.

Трагедия произошла 18 февраля около 9:00 утра. 29-летняя девушка выпала с верхнего этажа 26-этажного дома и разбилась насмерть. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

На опубликованном в социальных сетях видео с места происшествия видно, что в момент падения женщины из подъезда выходил мужчина. Он находился в нескольких сантиметрах от места ее падения, что спасло его от возможных последствий.

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Ранее в Днепровском районе Киева нашли труп мужчины, который предварительно совершил самоубийство.

Также сообщалось, что в Мариуполе на Морском бульваре 34-летний мужчина выпрыгнул из окна жилого дома на пятом этаже и погиб.

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Источник: korrespondent.net