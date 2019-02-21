В трех городах Украины прошли 120 обысков из-за школьного питания

Правоохранители провели 120 обысков в учебных заведениях и коммунальных производственных предприятиях и фирмах-поставщиках на территории Николаева, Хмельницкого и Одессы. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

В частности, указано, что 20 февраля правоохранители в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения и растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением чиновниками Николаевской мэрии провели 120 обысков в николаевских учебных заведениях и 15 коммунальных производственных предприятиях и фирмах поставщиков на территории Николаева, Хмельницкого и Одессы.

Известно, что исследовалась деятельность должностных лиц по питанию учебных заведений.

По данным следствия, в декабре 2017 года коммунальное производственное предприятие горсовета Николаева по питанию учебных заведений одержало победу на поставку продуктов питания в учебные заведения города. Вскоре это заведение заключило договор с предприятием с ограниченной ответственностью из города Одесса. Эта организация поставляла молочную продукцию: сливочное масло, сыр твердый и кисломолочный.

"Установлено, что доля молочных жиров в сливочном масле вместо необходимых 72,5-73% составляла менее 1%. То есть, согласно с теми выводами, которые есть в материалах производства, указанный продукт не является сливочным маслом вообще и не мог использоваться для питания детей", - доложили в полиции.

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В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2018 года управлением образования в Николаевской области снова проведен конкурс, и победило снова то же самое предприятие, которое в декабре этого же года заключило договор с другим предприятием из Одессы.

Следователи также установили, что как поставщик первого предприятия, так и второго, с которым был заключен договор в феврале, находятся по одному юридическому адресу и фактически с одними и теми же руководителями.

"По результатам указанных обысков, а также других следственных действий будет принято решение в отношении всех должностных лиц, причастных к совершению преступления, и виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Это именно те должностные лица, корыстный умысел которых перешагнул через детей", - заверили в полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Николаеве правоохранители проводят массовые обыски в учебных заведениях города, на комбинате общественного питания, а также у фирм-поставщиков продуктов питания.

Также в понедельник прошли обыски в департаменте энергоэффективности в Николаевском горсовете. Позже в полиции заявили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования возможной растраты имущества госслужащими.

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Источник: korrespondent.net