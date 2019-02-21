Лента RSS
Подписаться на ленту
21 февраля 2019, четверг, 15:28
-3°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
21. 02. 2019

ВСУ испытали модернизированные комплексы Тор и Куб

В Украине подходят к завершению испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов Куб и Тор. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook в четверг, 21 февраля.

По его словам, эти ЗРК вернутся в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск.

"Это даст возможность повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом", – отметил Муженко.

Отметим, ЗРК Куб и Тор были разработаны еще в советское время. Так, первые установки Куб ыли приняты на вооружение в 1967 году, в Тор поступил в эксплуатацию в 1986 году.

Напомним, в Украине начинается массовое производство РСЗО Верба. Украинский вариант модернизации Града ставят на конвейер в Шепетовке. Пусковых установок хватит на вооружение артиллерийского дивизиона.

Также сообщалось, что украинские военые провели на Донбассе учения подразделений реактивной артиллерии, вооруженных РСЗО Ураган.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Сериал "Доктор Артхаус" - безногий врач-мизантроп лечит труп сантехника и находит смысл жизни, говоря в пустой комнате с эхом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.