ВСУ испытали модернизированные комплексы Тор и Куб

В Украине подходят к завершению испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов Куб и Тор. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook в четверг, 21 февраля.

По его словам, эти ЗРК вернутся в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск.

"Это даст возможность повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом", – отметил Муженко.

Отметим, ЗРК Куб и Тор были разработаны еще в советское время. Так, первые установки Куб ыли приняты на вооружение в 1967 году, в Тор поступил в эксплуатацию в 1986 году.

Напомним, в Украине начинается массовое производство РСЗО Верба. Украинский вариант модернизации Града ставят на конвейер в Шепетовке. Пусковых установок хватит на вооружение артиллерийского дивизиона.

Также сообщалось, что украинские военые провели на Донбассе учения подразделений реактивной артиллерии, вооруженных РСЗО Ураган.

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Источник: korrespondent.net