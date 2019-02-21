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21. 02. 2019

Киев намерен разорвать договор с Россией по Азову

Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после решений международного арбитража. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью изданию Цензор. НЕТ.

"В обозримой перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу", - сказал он.

При этом он добавил, что если бы Киев прекратил действие соглашения раньше, то "Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции" украинской стороны.

Вместе с тем Климкин подчеркнул, что "расторжение договора по Азову не является панацеей, это тоже нужно понимать".

Ранее Климкин сообщил, что Украина уже разорвала 49 договоров с Россией и планирует разорвать еще около полусотни. 

В частности, в декабре был разорван Договор о дружбе от 1999 года.

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Источник: korrespondent.net

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