В Румынии завели дело на вице-президента Еврокомиссии

В председательствующей в Совете ЕС Румынии начали уголовное расследование против нескольких чиновников Еврокомиссии, в том числе вице-президента Франца Тиммерманса. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает Romania TV.

Указано, что жалоба была подана румынским сайтом Luju.ro, который обвиняет чиновников в "грубой фальсификации отчета о прогрессе Румынии от 13 ноября 2018 года".

Как отмечается, кроме Тиммерманса, в жалобе указаны еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Юрова, представитель Еврокомиссии в Румынии Анжела Кристя и генпрокурор Румынии Августин Лазарь.

В частности, в жалобе указанных чиновников обвиняют в злоупотреблении служебным положением, даче ложных информационных сообщений и фальсификации отчета Европейской комиссии.

"С сообщений медиа мы узнали, что румынские власти начали уголовное расследование против нескольких чиновников Еврокомиссии по выполнению ими служебных обязанностей. Мы не комментируем национальные юридические процедуры, но напоминаем, что все чиновники Еврокомиссии подпадают под юрисдикцию Суда ЕС и национальные власти не имеют юрисдикции в этих вопросах", - прокомментировал действия Будапешта представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Он также напомнил, что все чиновники подпадают под протокол о привилегиях и иммунитете, подписанном всеми государствами-членами, включая Румынию.

К тому же, Схинас отметил, что Еврокомиссия не получала никаких официальных сообщений от румынских властей и не знает, в чем заключается суть обвинений.

Как известно, в своем отчете Еврокомиссия заявила о замедлении реформ в Румынии в сфере судопроизводства.

"Вступление в силу изменений в законе о правосудии, давление на независимость судебных органов в целом и Национальную дирекцию по борьбе с коррупцией, а также другие шаги, подрывающие борьбу с коррупцией, изменили или поставили под сомнение необратимость прогресса", - заявили в Брюсселе.

Напомним, Румыния начала полугодичное председательствование в Совете Евросоюза с 1 января 2019 года.

Также сообщалось, что 13 стран Евросоюза поддержали предложение Румынии изменить законодательство, которое может осложнить строительство Северного потока-2.

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Источник: korrespondent.net