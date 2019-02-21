Киев хочет мониторить Керченский пролив из космоса

Власти Украины вместе с международными партнерами прорабатывают возможность мониторинга за проходом украинских судов через Керченский пролив с моря, воздуха и из космоса. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в интервью Цензор.НЕТ, опубликованному в четверг, 21 февраля.

"В Берлине состоялись наши консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии (по проходу украинских судов через Керченский пролив). Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная... Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать только в том случае, если скомбинировать эти методы", – говорит Климкин.

Он также рассказал о присутствии военно-морских сил "друзей Украины" в Черном море.

"Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Поэтому все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию", – отметил глава МИД.

Также Климкин сообщил, что Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после решений международного арбитража.

Напомним, что во время визита в Москву глава МИД Германии Хайко Маас передал документ с предложениями по Керченскому проливу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Тот в свою очередь заявил, что Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу. Киев поддержал возможную международную миссию в Керченском проливе.

В России заявили, что согласны допустить одноразовую поездку европейских экспертов в Керченский пролив, а не размещать постоянную миссию.

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Источник: korrespondent.net