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21. 02. 2019

В Тернопольской области бешеная волчица покусала мужчину и 18 собак

В Тернопольской области волчица за два часа покусала 18 собак, а также напала на мужчину. Об этом говорится в сюжете телеканала ICTV.

Указано, что волки в Теребовлянском районе появились в лесах, где их никогда не видели. Более того, они вплотную подходят к домам, заходят во двор и даже нападают на людей.

"На днях за два часа больная волчица покусала 18 собак из двух сел и напала на мужчину", - говорится в сюжете.

Известно, что вскоре хищника удалось застрелить, а селянин сейчас находится в больнице с рваными ранами лица.

Сейчас уже установлено, что агрессивная волчица была больна бешенством.

Ранее в селе Шибалин Бережанского района Тернопольской области женщину укусил волк. Инцидент произошел на территории домашнего хозяйства.

Также сообщалось, что в Коропском районе Черниговской области волчица зашла в село и напала на местных жителей.

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Источник: korrespondent.net

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