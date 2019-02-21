В результате столкновений между участниками забастовки в Каталонии и правоохранительными органами 28 человек получили ранения. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил совет внутренних дел женералитета.

Среди пострадавших - 12 сотрудников правопорядка.

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Каталонии: 28 пострадавших

Напомним, 21 февраля сторонники автономии Каталонии вышли на всеобщую забастовку. Митингующие блокируют основные транспортные магистрали и железнодорожные пути.

Как сообщалось, 8 февраля правительство Испании объявило, что переговоры с каталонским партиями, выступающими за независимость, прекращены. Мадрид отметил, что больше не будет готовить новых предложений.

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Источник: korrespondent.net