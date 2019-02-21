За год финансирование ОПК выросло в восемь раз

В 2018 году финансирование оборонно-промышленного комплекса Украины увеличилось в восемь раз - до 3,2 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.

"В 2017 году Украина инвестировала в ОПК почти 400 млн грн из государственного бюджета, в 2018 году финансирование ОПК увеличилось в 8 раз - до 3,2 млрд гривен. В 2019 году финансирование составит 2,4 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Украина приступила к созданию производства корпусов для боеприпасов калибров от 100 до 155 миллиметров в Государственной компании Артем. Такими технологиями производства обладают лишь несколько стран в мире - США, Турция, Китай, Южная Корея и Украина.

Накануне в Кабмине сообщили, что в 2014 году оборонный комплекс Украины понес серьезные потери, только в аннексированном Крыму потеряно 13 госпредприятий, еще 10 таких предприятий потеряно на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

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Источник: korrespondent.net