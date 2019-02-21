Замначальника Академии Нацгвардии подозревают в избиении евромайдановцев

Экс-сотрудник внутренних войск, полковник Василий Пилипенко, который в декабре прошлого года был назначен заместителем начальника Национальной академии Нацгвардии Украины по работе с личным составом, замечен на сделанных в период Революции достоинства фотографиях, где видно, как он избивал одного из активистов. Об этом на своей странице в Facebook написал участник Революции Иван Гранаткин.
Активист опубликовал несколько снимков с Пилипенко в период Майдана и на назначении замначальником Академии Нацгвардии. Стоит также отметить, что полковник в 2016 году Указом Президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
В свою очередь, народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что на фото с лежачим активистом действительно Пилипенко, который наносит удар ногой.
"Сегодня Пилипенко отвечает за работу с личным составом в должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины. То есть, отвечает за мировоззрение военнослужащих. Может, даже о Майдане рассказывает", - написал нардеп. Он также сообщил, что активист, которого бил Пилипенко, является бойцом подразделения специального назначения "Азов" с позывным "Акула". "Самый молодой в Украине командир батальона. Опытный ветеран в свои 25", - отметил он.
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Источник: korrespondent.net
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