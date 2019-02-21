Замначальника Академии Нацгвардии подозревают в избиении евромайдановцев

Экс-сотрудник внутренних войск, полковник Василий Пилипенко, который в декабре прошлого года был назначен заместителем начальника Национальной академии Нацгвардии Украины по работе с личным составом, замечен на сделанных в период Революции достоинства фотографиях, где видно, как он избивал одного из активистов. Об этом на своей странице в Facebook написал участник Революции Иван Гранаткин.

Активист опубликовал несколько снимков с Пилипенко в период Майдана и на назначении замначальником Академии Нацгвардии. Стоит также отметить, что полковник в 2016 году Указом Президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В свою очередь, народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что на фото с лежачим активистом действительно Пилипенко, который наносит удар ногой.

"Сегодня Пилипенко отвечает за работу с личным составом в должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины. То есть, отвечает за мировоззрение военнослужащих. Может, даже о Майдане рассказывает", - написал нардеп. Он также сообщил, что активист, которого бил Пилипенко, является бойцом подразделения специального назначения "Азов" с позывным "Акула". "Самый молодой в Украине командир батальона. Опытный ветеран в свои 25", - отметил он.

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Как сообщалось, 18 февраля в Украине пятая годовщина расстрелов на Майдане. На Майдане Незалежности 18-20 февраля 2014 года погибли более 100 граждан, названых "Небесной сотней". Напомним, в ГПУ отчитались о расследовании дел Майдана. Большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов Майдана, раскрыты. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net