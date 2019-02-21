Кучма рассказал о двух противоположных Украинах

У жителей запада и востока Украины разные взгляды на многие вопросы, это является одной из главных нерешенных проблем страны. Такое заявление сделал бывший президент Украины Леонид Кучма, пишет 112 Украина в четверг, 21 февраля.

По его словам, есть Западная Украина, а есть Восточная Украина, в которых мнения абсолютно противоположные

"Мы действительно разные, к большому сожалению. И те ростки объединения, которые были в Украине, они последними действиями (уничтожились, - ред.). Поэтому есть Западная Украина, есть Восточная Украина, в которых мнения абсолютно противоположные. Это одна из самых болезненных проблем, которую мы в Украине не решили. Какие бы национальные идеи не ставили перед всем этим, но если сегодня в нашей элите нет объединения в стратегическом направлении развития страны, то один в лес, другой по дрова", - сказал Кучма.

Ранее Кучма назвал три самых больших ошибки, допущенные украинским государством за годы независимости.

Кучма вышел из переговорной группы в Минске

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Источник: korrespondent.net